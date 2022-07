Calciomercato Roma, Wijnaldum a un passo: i dettagli (Di giovedì 28 luglio 2022) Calciomercato Roma: i giallorossi sono a un passo dalla chiusura della trattativa col PSG per Wijnaldum Dopo Paulo Dybala, la Roma sta per mettere a segno un altro colpo di livello internazionale. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, i giallorossi sarebbero a un passo dal chiudere la trattativa col il PSG per Georginio Wijnaldum. I parigini sembrano ormai aver aperto alla formula del prestito con diritto di riscatto, che potrebbe diventare obbligo a determinate e complicate condizioni poste della Roma. Il nodo resta quello dell’ingaggio, che tra parte fissa e bonus percepisce circa 9 milioni a stagione e i giallorossi vorrebbero una partecipazione dei francesi. Se il club capitolino poi decidesse di riscattarlo a quel punto ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 28 luglio 2022): i giallorossi sono a undalla chiusura della trattativa col PSG perDopo Paulo Dybala, lasta per mettere a segno un altro colpo di livello internazionale. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, i giallorossi sarebbero a undal chiudere la trattativa col il PSG per Georginio. I parigini sembrano ormai aver aperto alla formula del prestito con diritto di riscatto, che potrebbe diventare obbligo a determinate e complicate condizioni poste della. Il nodo resta quello dell’ingaggio, che tra parte fissa e bonus percepisce circa 9 milioni a stagione e i giallorossi vorrebbero una partecipazione dei francesi. Se il club capitolino poi decidesse di riscattarlo a quel punto ...

