West Ham e Rennes sulle tracce di Diallo

GoalItalia : ?? UFFICIALE ?? Scamacca è un nuovo attaccante del West Ham ?? - DiMarzio : #Calciomercato | #Scamacca verso il @WestHam: appena arrivato a Ciampino, pronto per il volo per Londra ?? FOTO e V… - DiMarzio : #Calciomercato | Gianluca #Scamacca sbarcherà oggi a Londra: previste domani le visite mediche e la firma col… - 1Kolonko : RT @SoyCalcio_: ? OFICIAL I Gianluca Scamacca se marcha al West Ham. El Sassuolo recibe 36M + 6M en bonus + el 10% de una futura venta. ht… - Andrea1994___ : RT @Andrea1994___: Pare che il Napoli abbia accettato la proposta del West Ham. Le cifre son quelle di cui vi parlavo io l'altrogiorno. Int… -

Fabiàn ha rifiutato la corte dele non vuole rinnovare, dato che non ha considerato un rinnovo annuale fino al 2024 con clausola da 30 milioni di euro. Nel caso in cui lo spagnolo sarà ...Bisogna comunque aspettare la fine della trattativa tra ile Zielinski.Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Gianluca Scamacca è un nuovo giocatore del West Ham anche se l'inizio non è stato proprio dei migliori per l'ex Sassuolo. Il calciatore si è infatti presentato ...