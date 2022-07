Sul grano fumata bianca | anzi no

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 27 luglio 2022) 22 luglio 2022. La mediazione di Onu e Turchia hanno portato russi e ucraini a firmare un accordo per sbloccare l’export di oltre 20 milioni di tonnellate diferme nei porti dal 24 febbraio scorso. La diffidenza tra le parti è stato il tratto distintivo di questo momento storico. Per la firma c’erano il ministro della Difesa russo Shoigu e il ministro delle infrastrutture ucraino Oleksandr Kubrakov. Per non incontrarsi, si sono alternati al tavolo delle trattative. L’intesa prevede che le navi partano dai porti ucraini di Odessa, Yuzhne e Chornomorsk, guidate dagli ucraini che conoscono i percorsi non minati. La Russia ha ottenuto in cambio gare dall’Europa e dagli Stati Uniti chee fertilizzanti non saranno oggetto di soni. L’accordo è arrivato l’indomani del giovedì nero italiano, in cui Draghi ha ...