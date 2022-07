(Di mercoledì 27 luglio 2022)commenta il pareggio contro l’Adana Il Napoli pareggia per 2-2 contro l’Adana Demirspor, il tecnico azzurro Lucianocommenta la gara. Queste le sue … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Spazio_Napoli : L’autorete nel finale salva la squadra di Luciano #Spalletti: match che si chiude sul 2-2 ?? Qual è il vostro giud… -

Forzazzurri

... un pubblico messo a dura prova prima dalladegli azzurri e poi anche dalla pioggia, copiosa nel secondo tempo del match.comincia mischiando le carte: Gaetano, Elmas e Politano ...Il tecnico del Blues Thomas Tuchel ha apprezzato ladell'ex difensore azzurro e lo ha ... devo dire.' PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Allenamento Napoli,... Spalletti: "Prestazione discreta, per noi era un allenamento" Termina in parità il match tra gli azzurri e i turchi di Vincenzo Montella. Dopo il vantaggio del messicano, Supermario e Sari la ribaltano con due penalty. Nel recupero l'autogol che fissa il puntegg ...Alla fine il pareggio arriva, ed è un sospiro di sollievo, perché il 2-2 contro l’Adana Demirspor nasconde più di un problema ...