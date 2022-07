fisco24_info : Snam: ricavi 1/o semestre superano quota 1,5 miliardi: Utile netto sale a 646 milioni, previsti 1,13 miliardi fine… - Giornaleditalia : Snam: nel primo semestre 2022 utile netto a 646 mln di euro (+1,7%), ricavi a 1,6 mld (+9,7%) -

Agenzia ANSA

ha chiuso i primi 6 mesi dell'anno conin crescita di quasi il 10% (+9,7%) oltre quota 1,59 miliardi di euro. In calo dello 0,7% il margine operativo lordo a 1,15 miliardi di euro, a ...Positiva(+0,1%), con idel primo semestre che superano 1,5 miliardi di euro. Non brinda Campari ( - 1,1%), nonostante la crescita a doppia cifra dei conti. In fondo al listino principale ... Snam: ricavi 1/o semestre superano quota 1,5 miliardi (ANSA) - MILANO, 27 LUG - Snam ha chiuso i primi 6 mesi dell'anno con ricavi in crescita di quasi il 10% (+9,7%) oltre quota 1,59 miliardi di euro. In calo dello 0,7% il margine operativo lordo a 1,15 ...(ANSA) - MILANO, 27 LUG - La Borsa di Milano (+0,8%) prosegue positiva, in linea con gli altri listini europei. A Piazza Affari sugli scudi Nexi ...