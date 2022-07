Sinner-Munar oggi a Umago: precedenti e statistiche (Di mercoledì 27 luglio 2022) Jannik Sinner torna in campo a distanza di tre settimane dall’ultimo match disputato. Lo avevamo lasciato in quel quarto di finale a Wimbledon dove l’altoatesino aveva fatto sognare per due set contro Novak Djokovic, per poi subire la rimonta inesorabile dell’asso serbo, vincitore poi dei Championships. Sinner, dunque, riprende il suo cammino e lo fa sulla terra rossa dell’ATP250 di Umago (Croazia). In questo secondo turno il ragazzo di Sesto Pusteria dovrà affrontare un giocatore di certo non facile sulla terra, ovvero lo spagnolo Jaume Munar (n.59 del mondo). Il 25enne maiorchino ha sconfitto all’esordio lo svedese Mikael Ymer in tre set ed è un tennista da prendere con le molle visto che nel 2022 ha dimostrato di essere in forma. Munar viene dai quarti di finale raggiunti la scorsa settimana a ... Leggi su oasport (Di mercoledì 27 luglio 2022) Janniktorna in campo a distanza di tre settimane dall’ultimo match disputato. Lo avevamo lasciato in quel quarto di finale a Wimbledon dove l’altoatesino aveva fatto sognare per due set contro Novak Djokovic, per poi subire la rimonta inesorabile dell’asso serbo, vincitore poi dei Championships., dunque, riprende il suo cammino e lo fa sulla terra rossa dell’ATP250 di(Croazia). In questo secondo turno il ragazzo di Sesto Pusteria dovrà affrontare un giocatore di certo non facile sulla terra, ovvero lo spagnolo Jaume(n.59 del mondo). Il 25enne maiorchino ha sconfitto all’esordio lo svedese Mikael Ymer in tre set ed è un tennista da prendere con le molle visto che nel 2022 ha dimostrato di essere in forma.viene dai quarti di finale raggiunti la scorsa settimana a ...

