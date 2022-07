Sassuolo | traguardo importante per Berardi | sua la numero 10 – VIDEO

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 27 luglio 2022)investitura delnei confronti di Domenico, che insodderà da ora in poi la maglia10 Domenicocambia pelle. Anzi, per meglio dire, Domenicocambia solamentedi maglia, prolungando la propria permanenza al. This season 1??0?? is the right number! ?#10 #ForzaSasol ?? pic.twitter.com/dxEaVq8Zm2— U.S.(@US) July 27, 2022 L’esterno calabrese, ormai leader dello spogliatoio neroverde, indosserà infatti la maglia10, come segnalato sui social dallo stesso club emiliano. L'articolo proviene da Calcio News 24.