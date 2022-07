Politiche 2022, Toninelli: "Destra e sinistra tutti uguali. Misuriamoci sui temi" (Di mercoledì 27 luglio 2022) Roma, 27 luglio 2022 Le parole del senatore ed ex ministro del Movimento 5 Stelle Danilo Toninelli in un'intervista esclusiva dell'Agenzia Vista. Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 27 luglio 2022) Roma, 27 luglioLe parole del senatore ed ex ministro del Movimento 5 Stelle Daniloin un'intervista esclusiva dell'Agenzia Vista.

ItalyMFA : #Politiche2022???Indette per #25settembre le elezioni politiche per il rinnovo delle Camere ?Se sei iscritto AIRE ri… - vaticannews_it : Primo appuntamento del viaggio in #Canada a Maskwacìs, dove il #Papa incontra Métis, Inuit, First Nations. Il ricor… - fanpage : 'Tra me e Beppe Grillo non c'è stata nessuna telefonata ieri sera' Il presidente del M5s Giuseppe Conte smentisce i… - AugustoSabatel2 : RT @claudiamedd: DAMMI IL 5! DIVENTA VOLONTARIO! Scegli di diventare uno dei #volontari della campagna di @ItaliaViva per le elezioni poli… - ___xscd : RT @EnnioRemondino: Gas, piano di emergenza Ue, ma non basta già avvertono i tecnici. Promesse politiche e compromessi. Non proprio bene ci… -