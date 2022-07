Palomino positivo a uno steroide - Sport - quotidiano.net

(Di mercoledì 27 luglio 2022) Un terremoto estivo scuote l'Atalanta. Il 32enne difensore argentino Jose' Luisè stato sospeso in via cautelare dal Tribunale Nazionale Antidoping per non aver superato un controllo, ...

DiMarzio : .@Atalanta_BC, José Luis #Palomino è risultato positivo all'ultimo test anti-doping - GoalItalia : ?? ULTIM'ORA ?? Palomino positivo a un controllo antidoping: è stato sospeso - Agenzia_Ansa : Un positivo in Serie A. L'argentino dell'Atalanta Josè Luis Palomino ha fallito un controllo a sorpresa di Nado Ita… - PalloneBucato : L'#Atalanta è il modello virtuoso, la nuova realtà, l'Atalanta da #Champions...ma andate a cagare! #Palomino positi… - lucalollo69 : RT @IomechiamoRoma1: ANSA 19:20 - #Palomino è risultato positivo al Nandrolone in un controllo antidoping a sorpresa. Il campione analizzat… -

Il 32enne difensore argentino Jose' Luisè stato sospeso in via cautelare dal Tribunale Nazionale Antidoping per non aver superato un controllo, risultandoal Clostebol Metabolita, ...Il doping torna a fare irruzione in Serie A. José Luis, difensore dell'Atalanta, è infatti risultatoin un test antidoping a sorpresa effettuato all'inizio del ritiro (tra il 4 e il 6 luglio) da Nado Italia a Zingonia. Il giocatore è ...