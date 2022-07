Napoli | forcing per il portiere | perfezionamento in corso

(Di mercoledì 27 luglio 2022) Il calciomercato estivo è ancora aperto ed è entrato nel vivo delle trattative; in casa, dopo l’arrivo del difensore coreano Kim Min Jae che andrà a sostituire Koulibaly, si pensa a limare la rosa in attacco, a centrocampo ed anche in porta. Data la partenza di David Ospina, la situazione tra i pali risulta ancora incompleta. Il club del presidente Aurelio De Laurentiis vuole puntare forte su Alex Meret, vicino al rinnovo fino al 2027, ma, a quanto pare, mister Spalletti avrebbe chiesto un altrodi spessore che possa alternarsi con l’ex Udinese. Negli ultimi giorni sono spuntati diversi nomi per difendere la porta azzurra e tre di questi sono di calibro internazionale: parliamo del 35enne Keylor Navas (attualmente in forza al PSG), del 33enne Norberto Neto (del Barcellona) e del 27enne Kepa (spagnolo del Chelsea). Ed è proprio Kepa ...

