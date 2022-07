Mirabilandia festeggia i 30 anni di attività | ecco il programma e come assicurarsi un biglietto con acquisto online

Leggi su computermagazine

(Di mercoledì 27 luglio 2022) Un parco divertimenti. Un po’ tematico, un po’ acquatico. Si gioca la leadership con Gardaland, anche se le famiglie alla fine, provano tutte e due le mete, magari per far un bel regalo promozione ai propri figli. Quest’anno c’è un’importante novità.– Adobe StockIl favoloso parco di divertimenti di Savio, a Ravenna, nella pineta di Classe, al chilometro 162 della Strada statale 16 Adriatica, compie trent’di. Già, tanto è passato da quel 4 luglio 1992, quando Situr-Finbrescia, facente capo a Mario Dora (46%), San Paolo Finance (44%) e Publitalia ’80 (10%), decise investire in Romagna. A differenza di altre realtà italiane ed europee simili,viene concepita immediatamenteuna grande area che intende rivolgersi a un pubblico prevalentemente ...