Mephis Depay | l’attaccante olandese in uscita dal Barcellona E il Napoli ci pensa

(Di mercoledì 27 luglio 2022) Con l’arrivo di Lewandowski al, il reparto offensivo dei blaugrana è molto, forse troppo ben assortito: oltre al polacco, c’è da aggiungere l’altro neo-acquisto Raphinha, Dembelè, Aubameyang, Ansu Fati, Ferran Torres,e Braitwhite. Ben 8 giocatori per soli 3 posti, e visto e considerando che le casse del club spagnolo rimangono in una L'articolo

non rientra più nei piani tecnici di Xavi ed il Barcellona lo ha inserito nella lista dei partenti. Secodo il quotidiano spagnolo AS, che segue da vicino le vicende della squadra ...Oltre alla pista Arsenal, come riporta tuttomercatoweb , resta da tenere d'occhio l'ipotesi Barcellona : non sarebbe da escludere a priori un clamoroso scambio conse non dovesse ...Con l'arrivo di Lewandowski al Barcellona, il reparto offensivo dei blaugrana è molto, forse troppo ben assortito: oltre al polacco, c'è da aggiungere ...Calciomercato Juventus: tutti i nomi dei sostituti di Arthur, che potrebbe lasciare i bianconeri. Aaron Ramsey rescinde il contratto con la società.