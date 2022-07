Lo scrittore Matteo Grimaldi vince il processo contro l’omofobo che lo definì “pervertito e contro natura” (Di mercoledì 27 luglio 2022) La giustizia trionfa, soprattutto quando a essere sconfitti sono le persone omofobe. Quei leoni da tastiera che pensando di essere protetti dallo scudo dei social e scrivono tutto quel che gli passa per la testa, sotto forma di insulto. E la vittoria dello scrittore Matteo Grimaldi è quella di tutti coloro i quali sono stati discriminati. Anche di chi non ha avuto il coraggio (ma anche le risorse economiche da utilizzare per portare avanti un processo con tanto di avvocati) di denunciare quel che avviene sui social. Matteo Grimaldi e la condanna di un leone da tastiera omofobo Tutto è iniziato quasi 4 anni fa, quando un utente (lo scrittore non ha fatto il suo nome, ma si è limitato a riportare le sue iniziali) ha deciso di sfogare tutto il suo odio omofobo nei ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 27 luglio 2022) La giustizia trionfa, soprattutto quando a essere sconfitti sono le persone omofobe. Quei leoni da tastiera che pensando di essere protetti dallo scudo dei social e scrivono tutto quel che gli passa per la testa, sotto forma di insulto. E la vittoria delloè quella di tutti coloro i quali sono stati discriminati. Anche di chi non ha avuto il coraggio (ma anche le risorse economiche da utilizzare per portare avanti uncon tanto di avvocati) di denunciare quel che avviene sui social.e la condanna di un leone da tastiera omofobo Tutto è iniziato quasi 4 anni fa, quando un utente (lonon ha fatto il suo nome, ma si è limitato a riportare le sue iniziali) ha deciso di sfogare tutto il suo odio omofobo nei ...

