Lazio | CdS | “Vecino e Provedel | Sarri soddisfatto”

Leggi su seriea24

(Di mercoledì 27 luglio 2022), CDS- Come riporta ad oggi il CdSsta per essere davvero accontentato con due colpi importanti per la propria rosa. “Anche. Stava saltando tutto. Prima per il mancato accordo con lo Spezia, poi per il disaccordo sulle commissioni.ce l’ha messa tutta per non perdere la, per allontanare il fantasma di Sportiello, valutato danegli ultimi due giorni visto lo stallo per il portiere friulano. Lotito s’era deciso a non andare avanti, è riuscito a limare prezzo del cartellino e costi dell’operazione. Il trasferimento è destinato a chiudersi oggi, giorno dello scambio dei documenti. Allo Spezia dovrebbero andare circa 2,5 milioni, è stata ridotta anche la commissione che spetterà al manager di, ha accettato il taglio pur di ...