La nota della Lazio | “Ironie su coro offensivo | ci aspettiamo le scuse di Sky”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 27 luglio 2022) Lasi scaglia contro Sky. Il portavoce del club biancoceleste ha diramato unaufficiale: “Può succedere che, durante una diretta televisiva, finisca in onda uncome quello riservato da alcuni tifosi romanisti alladurante la presentazione di Dybala. Non può invece succedere che a quelsi dia evidenza conda studio del tutto inappropriate. Cida Sky e dalla diretta interessata, Sara Benci, leai tifosi: se proprio non si riesce ad essere imparziali, come dimostrano diversi episodi negli anni, si può e si deve almeno avere rispetto per i tifosi e gli abbonati biancocelesti”. SportFace.