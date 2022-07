Grano Ucraina, Mosca avverte: “Non esclusa rottura dell’accordo” (Di mercoledì 27 luglio 2022) (Adnkronos) – “Nulla è da escludere”. Così ha risposto il vice ministro degli Esteri russo, Andrey Rudenko, alla domanda se esiste la possibilità di un fallimento dell’accordo sull’export di Grano dall’Ucraina, raggiunto nei giorni scorsi a Istanbul. Rudenko, citato dall’agenzia Ria Novosti, ha chiesto “l’implementazione” della parte dell’intesa che prevede “la revoca delle restrizioni all’esportazione di Grano russo”. Il diplomatico ha ricordato che le parti hanno concordato l’attuazione “contemporanea” di due documenti: il primo riguardante lo sblocco dei porti ucraini e il secondo, tra Russia e Onu, che riguarda la revoca parziale delle sanzioni alla Russia sull’export di Grano e fertilizzanti. Il vice ministro ha quindi annunciato che le prime navi salperanno dall’Ucraina ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 27 luglio 2022) (Adnkronos) – “Nulla è da escludere”. Così ha risposto il vice ministro degli Esteri russo, Andrey Rudenko, alla domanda se esiste la possibilità di un fallimentosull’export didall’, raggiunto nei giorni scorsi a Istanbul. Rudenko, citato dall’agenzia Ria Novosti, ha chiesto “l’implementazione” della parte dell’intesa che prevede “la revoca delle restrizioni all’esportazione dirusso”. Il diplomatico ha ricordato che le parti hanno concordato l’attuazione “contemporanea” di due documenti: il primo riguardante lo sblocco dei porti ucraini e il secondo, tra Russia e Onu, che riguarda la revoca parziale delle sanzioni alla Russia sull’export die fertilizzanti. Il vice ministro ha quindi annunciato che le prime navi salperanno dall’...

sole24ore : ?? La #Turchia ha affermato che le esportazioni di #grano dai porti ucraini potrebbero riprendere entro una settiman… - matteosalvinimi : Buone notizie dal fronte della guerra, accordo fra Ucraina e Russia per sbloccare navi e porti bloccati, oltre 25 m… - Palazzo_Chigi : Presidente Draghi: Gli accordi per il grano firmati oggi a Istanbul da parte dell’Ucraina, della Russia, della Turc… - LiberoReporter : Grano Ucraina, Cremlino avverte: “Accordo? Non escluso che possa fallire” - Gaebaldi : Grano Ucraina, Cremlino avverte: “Accordo? Non escluso che possa fallire” -