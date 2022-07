Formisano: «Tre club di Premier mi hanno chiamato per la collaborazione con Armani» (Di mercoledì 27 luglio 2022) Alessandro Formisano, Head of Operations del Napoli, è intervenuto in diretta a Radio Goal, su Radio Kiss Kiss Napoli, la radio ufficiale del club. Per l’acquisto di Kim, ovviamente, c’è grande soddisfazione. È bello respirare l’atmosfera che si vive nel nostro quartier generale in questi momenti: è un’atmosfera di lavoro intenso, sono momenti molto irripetibili nel corso della stagione. Stare insieme alla squadra dà il polso delle esigenze, oltre ad una sensibilità che magari non sempre si può tenere nel posto della stagione. La presenza di De Laurentiis, di Chiavelli, di Giuntoli, tutti insieme e con gli staff, ci consente di di fare, molto spesso, in pochi giorni, cose straordinarie. Le maglie del Napoli. Le maglie, anche questa stagione, sono realizzate in collaborazione con Emporio Armani e con EA7 e probabilmente ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 27 luglio 2022) Alessandro, Head of Operations del Napoli, è intervenuto in diretta a Radio Goal, su Radio Kiss Kiss Napoli, la radio ufficiale del. Per l’acquisto di Kim, ovviamente, c’è grande soddisfazione. È bello respirare l’atmosfera che si vive nel nostro quartier generale in questi momenti: è un’atmosfera di lavoro intenso, sono momenti molto irripetibili nel corso della stagione. Stare insieme alla squadra dà il polso delle esigenze, oltre ad una sensibilità che magari non sempre si può tenere nel posto della stagione. La presenza di De Laurentiis, di Chiavelli, di Giuntoli, tutti insieme e con gli staff, ci consente di di fare, molto spesso, in pochi giorni, cose straordinarie. Le maglie del Napoli. Le maglie, anche questa stagione, sono realizzate incon Emporioe con EA7 e probabilmente ...

