Età e foto sul curriculum: è giusto che ci siano o discriminano? (Di mercoledì 27 luglio 2022) In alcune culture, come quella anglosassone, è prassi non inserire nel cv elementi personali che favoriscono i pregiudizi e non hanno a che fare con le competenze Leggi su vanityfair (Di mercoledì 27 luglio 2022) In alcune culture, come quella anglosassone, è prassi non inserire nel cv elementi personali che favoriscono i pregiudizi e non hanno a che fare con le competenze

Ciclistica2 : Lui è Marco, nostro tesserato di 39 anni: in queste foto è al Fiandre amatoriale e alla Granfondo Sestriere Se la… - DiamanteRranci : Non scherziamo che su questa cosa ho una bella storia Un giorno trovo una foto di una ragazza di 13/14 anni, allora… - cristoinsandali : Voglio ricreare questa foto Aperti i casting Sesso donna, gli uomini li lascio ad @AlfredoPedulla Età 12 o inferior… - fabiopieranton1 : RT @AdolfoTasinato: @AStramezzi Vedi foto. Ormai basta seguire i social per capire cosa sta avvenendo in certa fascia di età…. https://t.co… - hiimlav : sono letteralmente il doppelgänger di mia madre, se compriamo due nostre foto a qualsiasi età è impossibile dire ch… -