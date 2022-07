Bersani a La7 | “Alleanza con M5s? Elettori potrebbero rimproverarci di non aver fatto un ultimo tentativo Cerchiamo di non fare fatwe”

(Di mercoledì 27 luglio 2022) “Letta dice che il giudizio deglidel Pd sulè lapidario? ? Io consiglierei di preoccuparci del giudizio dei nostri elettorati il giorno dopo le elezioni. Nonnemmeno unpotrà essere rimproverato. E non solo al Pd ma anche ai 5 Stelle”. Così, nella trasmissione “L’aria che tira”, su La7, il deputato di LeU, Pier Luigi, commenta il niet del segretario del Pd Enrico Letta a una ricucitura coi 5 Stelle.osserva: “Noi e i 5 Stelle abbiamo distinzioni programmatiche evidenti, come sul tema fiscale, ma anche delle sovrapposizioni di proposte. Sono gli altri che non vogliono il salario minimo, sono gli altri che voglionoun referendum contro il reddito di cittadinanza, sono gli altri che si oppongono a ...

