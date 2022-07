Anna Pettinelli dopo l’addio ad Amici: “Rudy Zerbi antipatico, siamo lontani” (Di mercoledì 27 luglio 2022) Anna Pettinelli a settembre non tornerà come professoressa di canto ad Amici di Maria De Filippi. Al suo posto troveremo di nuovo Arisa dopo un anno sabbatico passato alla corte di Milly Carlucci. Intervistata dalla sua amica e collega Lorella Cuccarini, la speaker radiofonica si è tolta qualche sassolino dalla scarpa sparlando di Rudy Zerbi. “Non sono diplomatica, dico cose scomode. Ho perso lavori per questo motivo. Ora vuoi chiedermi di Zerbi? La gente mi chiede se davvero tra me e Zerbi c’è tutto questo litigare. Altro che scaramuccia. Tu lo sai che è vero. Verissimo. Lui mi sta antipatico, ma io lo dico sempre. Lo rispetto perché fa il prof, però non c’è nulla da fare. siamo proprio lontani anni ... Leggi su biccy (Di mercoledì 27 luglio 2022)a settembre non tornerà come professoressa di canto addi Maria De Filippi. Al suo posto troveremo di nuovo Arisaun anno sabbatico passato alla corte di Milly Carlucci. Intervistata dalla sua amica e collega Lorella Cuccarini, la speaker radiofonica si è tolta qualche sassolino dalla scarpa sparlando di. “Non sono diplomatica, dico cose scomode. Ho perso lavori per questo motivo. Ora vuoi chiedermi di? La gente mi chiede se davvero tra me ec’è tutto questo litigare. Altro che scaramuccia. Tu lo sai che è vero. Verissimo. Lui mi sta, ma io lo dico sempre. Lo rispetto perché fa il prof, però non c’è nulla da fare.proprioanni ...

