Sclerosi multipla, Georgette Polizzi: "La malattia si è risvegliata, ma non mollo" (Di martedì 26 luglio 2022) Cattive notizie per Georgette Polizzi, nota stilista ed ex volto di "Temptation Island". "Sembra che la 'bastarda' si sia svegliata", ha scritto sui social lasciandosi andare a un lungo sfogo. Il riferimento è alla Sclerosi multipla, da cui è affetta dal 2018 e che per un breve periodo l'ha costretta alla sedia a rotelle. Diventata da poco mamma della piccola Sole, grazie alla fecondazione assistita, Georgette stava vivendo un periodo di estrema gioia, prima della doccia fredda. Alcuni giorni fa la Polizzi si era recata in ospedale per fare dei controlli di routine, che però non erano andati molto bene. Ora, ha raccontato, dovrà tornare a fare delle terapie per tentare di fermare la malattia. "Anche questa mattina varco lei 'la porta azzurra' (l'ingresso del reparto ...

