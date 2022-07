Sbarca in Italia Huawey Pay (Di martedì 26 luglio 2022) (Adnkronos) – Lanciato ufficialmente in Italia il servizio Huawey Pay, che si avvale delle partnership con Intesa Sanpaolo e Bancomat S.p.A. Il servizio sarà disponibile per tutti i possessori di un cellulare del colosso cinese e compatibile con tutte le carte emesse su circuito PagoBANCOMAT di Intesa Sanpaolo. Tutti i titolari di carte su questo circuito ed emesse da Intesa Sanpaolo potranno – primo caso in Europa – avviare la digitalizzazione delle carte sul wallet attraverso la tecnologia NFC, basterà avvicinarle al proprio smartphone Huawei. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 26 luglio 2022) (Adnkronos) – Lanciato ufficialmente inil servizioPay, che si avvale delle partnership con Intesa Sanpaolo e Bancomat S.p.A. Il servizio sarà disponibile per tutti i possessori di un cellulare del colosso cinese e compatibile con tutte le carte emesse su circuito PagoBANCOMAT di Intesa Sanpaolo. Tutti i titolari di carte su questo circuito ed emesse da Intesa Sanpaolo potranno – primo caso in Europa – avviare la digitalizzazione delle carte sul wallet attraverso la tecnologia NFC, basterà avvicinarle al proprio smartphone Huawei. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

