Roma, si presenta Dybala: “Voglio vincere tanti trofei qui” (Di martedì 26 luglio 2022) Roma Dybala- La Roma continua il suo ritiro, è tornata da Domenica alla propria base operativa, dopo la tournèe Portoghese. Il D.S, Tiago Pinto, segue vari obbiettivi di mercato e prova a chiudere definitivamente per Wijnaldum. Paulo Dybala, nuovo giocatore della Roma, si è presentato ai microfoni dei canali ufficiali dei Capitolini. Ha parlato di vari argomenti tra cui: l’amore per la Juventus e gli obbiettivi stagionali. Ecco di seguito, le parole dell’Argentino: Sullo scudetto: “Credo sia presto di parlare di Scudetto, in questo momento. La Roma ha vinto un trofeo, l’anno scorso, molto importante per avere più ambizione in futuro. È cresciuta molto in questi anni, con i giocatori arrivati insieme a Mourinho. A tutti piace vincere, dev’essere il ... Leggi su seriea24 (Di martedì 26 luglio 2022)- Lacontinua il suo ritiro, è tornata da Domenica alla propria base operativa, dopo la tournèe Portoghese. Il D.S, Tiago Pinto, segue vari obbiettivi di mercato e prova a chiudere definitivamente per Wijnaldum. Paulo, nuovo giocatore della, si èto ai microfoni dei canali ufficiali dei Capitolini. Ha parlato di vari argomenti tra cui: l’amore per la Juventus e gli obbiettivi stagionali. Ecco di seguito, le parole dell’Argentino: Sullo scudetto: “Credo sia presto di parlare di Scudetto, in questo momento. Laha vinto un trofeo, l’anno scorso, molto importante per avere più ambizione in futuro. È cresciuta molto in questi anni, con i giocatori arrivati insieme a Mourinho. A tutti piace, dev’essere il ...

