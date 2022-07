Prezzi carburante oggi, ancora in calo per benzina e diesel (Di martedì 26 luglio 2022) (Adnkronos) – Va avanti la discesa dei Prezzi di benzina e diesel sulla rete nazionale. Con le quotazioni internazionali che hanno chiuso ieri in ribasso sul diesel e in lieve assestamento al rialzo sulla benzina, i Prezzi dei carburanti raccomandati in Italia subiscono un nuovo ritocco all’ingiù. A muoversi è Eni, che ha ridotto di 1 centesimo la verde. Continua di conseguenza il calo dei Prezzi praticati sul territorio con il diesel self andato, a livello medio, sotto 1,9 euro/litro. Nel dettaglio, in base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all’OsservaPrezzi del Mise aggiornati alle 8 di ieri 25 luglio, il prezzo medio nazionale praticato della benzina in ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 26 luglio 2022) (Adnkronos) – Va avanti la discesa deidisulla rete nazionale. Con le quotazioni internazionali che hanno chiuso ieri in ribasso sule in lieve assestamento al rialzo sulla, idei carburanti raccomandati in Italia subiscono un nuovo ritocco all’ingiù. A muoversi è Eni, che ha ridotto di 1 centesimo la verde. Continua di conseguenza ildeipraticati sul territorio con ilself andato, a livello medio, sotto 1,9 euro/litro. Nel dettaglio, in base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all’Osservadel Mise aggiornati alle 8 di ieri 25 luglio, il prezzo medio nazionale praticato dellain ...

