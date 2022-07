(Di martedì 26 luglio 2022) Laè vicina all’acquisto di Andrea. Il club campano, dopo la salvezza della scorsa stagione, vuole rinforzarsi per consolidare la permanenza in Serie A. Inoltre, dopo le partenze di Djuric e Bonazzoli, la squadra di Davide Nicola deve puntellare il reparto offensivo., l’Inter mantiene la recompraad un passo d. Il club del presidente Danilo Iervolino ha superato la concorrenza delle ben più quotate Monza e Atalanta, da temporicerca di un attaccante. L’Inter, che ha notato i progressi del classe 1999 all’Empoli, ha deciso di non perdere totalmente il controllo del calciatore, riservandosi il diritto di recompra. Il costo del cartellino dovrebbe aggirarsi ...

MCriscitiello : Salernitana, colpo vicino: accordo per Pinamonti con l'Inter. Nerazzurri si tengono il diritto di recompra… - 11contro11 : Pinamonti vicino alla #Salernitana: arriva dall'#Inter #Calciomercato #SerieA #11contro11 - MARCO196913 : RT @MCriscitiello: Salernitana, colpo vicino: accordo per Pinamonti con l'Inter. Nerazzurri si tengono il diritto di recompra @tvdellosport… - infoitsport : Calciomercato - Chelsea su Dumfries, Pinamonti vicino alla Salernitana - ProfidiAndrea : ??? #Salernitana, #Iervolino: '#Piatek è il più vicino, ma trattiamo altri due giocatori' '#Pinamonti ci piace molt… -

CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS/ Nuno Tavares pare un po' più, Lazio su Sportiello Calciomercato Atalanta news, il punto sue Kovalenko Se Palomino potrebbe restare all' Atalanta ...Troppoa Napoli, Dries Mertens non vuole fare uno sgarbo alla città ed ai colori che lo accolsero ... Piatek esono nomi caldi: c'è intesa col polacco, ma non con l'Hertha Berlino che ...La data del 13 agosto 2022 è segnata con un circoletto rosso sul calendario di tutti i giocatori del Lecce, attesi dall'esordio nella Serie A 2022-23 contro i vice campioni ...