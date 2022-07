Pedullà: il Napoli vuole Kepa, sta trattando con il Chelsea per il prestito (Di martedì 26 luglio 2022) Kepa potrebbe essere il prossimo portiere del Napoli. Lo scrive Alfredo Pedullà sul suo blog: Alex Meret è il futuro del Napoli, a patto che firmi presto il rinnovo concordato fino al 2027. Ma il Napoli prenderà un altro portiere, nelle ultime 24 ore ci sono stati nuovi contatti con il Chelsea per Kepa, un profilo che piace parecchio e che avevamo accostato al club azzurro negli ultimi 10 giorni. Kepa vuole giocare, gli piacerebbe il Napoli, a Londra è chiuso da Mendy, si è parlato anche di questo nel contatto telefonico con il suo entourage. Il vero grande problema è l’ingaggio da circa 7 milioni, ci vorrebbe un contributo del Chelsea. La lista del Napoli per la porta comprende altri ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 26 luglio 2022)potrebbe essere il prossimo portiere del. Lo scrive Alfredosul suo blog: Alex Meret è il futuro del, a patto che firmi presto il rinnovo concordato fino al 2027. Ma ilprenderà un altro portiere, nelle ultime 24 ore ci sono stati nuovi contatti con ilper, un profilo che piace parecchio e che avevamo accostato al club azzurro negli ultimi 10 giorni.giocare, gli piacerebbe il, a Londra è chiuso da Mendy, si è parlato anche di questo nel contatto telefonico con il suo entourage. Il vero grande problema è l’ingaggio da circa 7 milioni, ci vorrebbe un contributo del. La lista delper la porta comprende altri ...

