Palinuro | 5 ragazzi salvati in mare dai cani bagnini

(Di martedì 26 luglio 2022) I giovani erano tutti a bordo di un pedalò che è affondato. Ma, per fortuna, Dylan e Vita si sono accorti della comitiva in pericolo e sono intervenuti subito

L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di domenica a circa 250 metri a largo della spiaggia delle Saline a, in provincia di Salerno. Cinque ragazze etra i 25 e i 30 anni sono ...Si chiamano Dylan e Vita e sono i due golden retriver - bagnini che hanno tratto in salvo cinquenelle acque di, in provincia di Salerno . Appartenenti alla Scuola Italiana Cani Salvataggio , gli amici a quattro zampe sono risultati preziosissimi nelle operazioni di recupero dei ...I due golder retriver di 10 e 3 anni sono riusciti a salvare una comitiva di cinque giovani, dai 25 ai 30 anni, che hanno rischiato di annegare nelle acque di Palinuro, nel Salernitano. I ragazzi ...I ragazzi erano rimasti aggrappati al pedalò affondato per quasi tre quarti fino al salvataggio dei due cani della SICS ...