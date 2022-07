Mediaset | Veronica Gentili pronta a lasciare? “Non escludo nulla” Cosa sta accadendo

AgenziaOpinione : MEDIASET – RETEQUATTRO * CONTROCORRENTE: « DOMANI SERA VERONICA GENTILI INTERVISTERÀ CARLO CALENDA / TRA I TEMI, CA… - AldoBraglia : @Controcorrentv @PieroSansonetti Ma sta ca..o di veronica chi é stato che l'ha messa li.....arogante,maleducata,b… - valeriopal : #controcorrente E' stupefacente che Controcorrente condotta da Veronica Gentili nella televisione Mediaset abbia co… - MontalbanoSI : @GassmanGassmann Ragazzi chiedo permesso perche’ non sono li, ma o clown che intratteneva i passeggeri delle navi d… - PattyRossy70 : @MediasetTgcom24 Anche voi di Mediaset vi chiuderanno tutto.Come fa Veronica senza trucco ? Vediamo come si scioglie -

Gentili, le parole che agitano... così come ha deciso di fare anchePeparini . A sostituirla, la produzione ha reclutato ... svelando il suo reale pensiero verso una delle colonne portanti di. Ai microfoni di Un caffè ...Pomeriggio Cinque è ormai terminato da più di un mese e in molti si aspettavano una versione estiva del programma con la conduzione di ...Da giorni non si parla d'altro: il nuovo cast di Amici potrebbe non prevedere la presenza di Veronica Peparini. Ecco perché ...