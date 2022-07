Mario Rui: “Sarà un Napoli competitivo anche con i nuovi. Di Lorenzo capitano perfetto” (Di martedì 26 luglio 2022) Mario Rui assicura che il Napoli Sarà competitivo anche con i nuovi arrivati L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 26 luglio 2022)Rui assicura che ilcon iarrivati L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

tuttonapoli : Mario Rui non teme il dualismo con Olivera: “Bisogna essere rivali di se stessi per crescere” - Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: Napoli. Mario Rui 'Forti e affamati, saremo competitivi' - CalcioNews24 : ??#MarioRui fissa gli obiettivi del #Napoli ?? - salvione : Napoli, Mario Rui: 'Osimhen ancora non ha mostrato il suo potenziale' - serie_a24 : #Napoli, Mario Rui: “Abbiamo tantissimi leader” -