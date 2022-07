Lorella Cuccarini e la lite con una collega: “Mi ha bloccata su tutti i social” (Di martedì 26 luglio 2022) Dopo il successo come professoressa di canto Lorella Cuccarini è stata riconfermata per la prossima edizione di Amici e di questo ha parlato in un’intervista rilasciata a La Nuova Sardegna: “Mi trovo benissimo, poi con Maria ho ritrovato una nuova giovinezza, la ringrazio tanto“. La conduttrice ha poi ripercorso la sua carriera, ha ricordato Nemicamatissima ed ha rivelato di aver avuto una discussione con Heather Parisi. Lorella ha spiegato che qualche contrasto c’era già stato prima del programma, ma che alla fine era riuscita a lavorare bene con la collega, poi però è arrivata la catfight: “Quanto è successo dopo ci ha lasciato tutti a bocca aperta. – riporta la nostra tv – Nessuno avrebbe immaginato quella polemica“. Come se non bastasse la Cuccarini ha confessato che Heather l’ha ... Leggi su biccy (Di martedì 26 luglio 2022) Dopo il successo come professoressa di cantoè stata riconfermata per la prossima edizione di Amici e di questo ha parlato in un’intervista rilasciata a La Nuova Sardegna: “Mi trovo benissimo, poi con Maria ho ritrovato una nuova giovinezza, la ringrazio tanto“. La conduttrice ha poi ripercorso la sua carriera, ha ricordato Nemicamatissima ed ha rivelato di aver avuto una discussione con Heather Parisi.ha spiegato che qualche contrasto c’era già stato prima del programma, ma che alla fine era riuscita a lavorare bene con la, poi però è arrivata la catfight: “Quanto è successo dopo ci ha lasciatoa bocca aperta. – riporta la nostra tv – Nessuno avrebbe immaginato quella polemica“. Come se non bastasse laha confessato che Heather l’ha ...

