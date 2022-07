Inizio scuola, si va verso le 150 mila supplenze: circa metà sul sostegno. E manca l’organico covid (Di martedì 26 luglio 2022) Sarà un nuovo anno scolastico ancora all’insegna delle supplenze: nonostante le oltre 94 mila cattedre autorizzate dal MEF sarà elevato il numero di contratti a tempo determinato previsti per il 2022/2023. Si va verso le 150 mila supplenze. Come spiegato in precedenza, secondo le prime stime sindacali, su oltre 94 mila posti autorizzati alla fine L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 26 luglio 2022) Sarà un nuovo anno scolastico ancora all’insegna delle: nonostante le oltre 94cattedre autorizzate dal MEF sarà elevato il numero di contratti a tempo determinato previsti per il 2022/2023. Si vale 150. Come spiegato in precedenza, secondo le prime stime sindacali, su oltre 94posti autorizzati alla fine L'articolo .

orizzontescuola : Inizio scuola, si va verso le 150 mila supplenze: circa metà sul sostegno. E manca l’organico covid - xGaBollo : @cagamishawty In concomitanza con l'inizio della scuola? - bronchiolino : Mi sono appena accorto che mancano 5-6 lunedì all'inizio della scuola - ilpazinglese : Mi hanno detto che che la scuola (pubblica!), licenzia gli insegnati a fine anno scolastico per riassumerli all'ini… - KIDDKINNIE : @xeelgan @funtpjs STO MALISSIMO, LO FARÓ ANCHE IO A SETTEMBRE PER L'INIZIO DELLA SCUOLA -