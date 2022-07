Il cadavere era in una palazzina di via dell’Olmatello (Di martedì 26 luglio 2022) Indagini e rilievi per l'intera notte e pista di una possibile aggressione: uomo di origini peruviane morto in casa a Firenze, si indaga per omicidio Uomo morto in casa a Firenze, si indaga per omicidio su Donne Magazine. Leggi su donnemagazine (Di martedì 26 luglio 2022) Indagini e rilievi per l'intera notte e pista di una possibile aggressione: uomo di origini peruviane morto in casa a Firenze, si indaga per omicidio Uomo morto in casa a Firenze, si indaga per omicidio su Donne Magazine.

informamolise : Cronaca nazionale/ Era scomparso nel lago di Garda, il cadavere ritrovato dopo una settimana - GDS_it : Sarò processato per omicidio e occultamento di cadavere Rosario Palermo, 61 anni, accusato di avere ucciso la figli… - Alice70A : RT @MariaAlongi2: «… volevo vedermi nello specchio che era appeso al muro di fronte: non mi ero più visto dal ghetto. Dal fondo dello specc… - guastellae : RT @MariaAlongi2: «… volevo vedermi nello specchio che era appeso al muro di fronte: non mi ero più visto dal ghetto. Dal fondo dello specc… - semprelibri : RT @MariaAlongi2: «… volevo vedermi nello specchio che era appeso al muro di fronte: non mi ero più visto dal ghetto. Dal fondo dello specc… -