I Black Eyed Peas tornano in Italia per un’unica data a Catania

DietrolaNotizia : È finita l'attesa per i Black Eyed Peas - Lucafale : Ho riconosciuto la canzone dei Black Eyed Peas da qualche arrangiamento, - ConventoLonato : A - palermo24h : Aumenta l’attesa per l’unica data italiana dei Black Eyed Peas a Catania - palermo24h : Attesa per il concerto dei Black Eyed Peas a Catania del 28 luglio -

Tutto pronto per il ritorno live deiPeas in Italia ! will.i.am, apl.de.ap e Taboo si esibiranno a Catania , all'interno di Wave Summer Music, a Villa Bellini, giovedì 28 luglio. In scaletta non mancheranno i successi che ...Cresce l'attesa per l'unica data italiana deiPeas di giovedì 28 luglio a Catania. Fiamme libere, C02, coriandoli e tanti effetti speciali per uno show imperdibile. È scattato il conto alla rovescia per l'unica data italiana del tour ...Black Eyed Peas and Mabel will headline Newcastle's two-day Loosefest and here's the line-up of who's playing on which stage and when ...A constant flow of visitors streamed through the Cain Center over the weekend to celebrate the return of the Black-eye Pea Jamboree. With so many activities to choose from, patrons ...