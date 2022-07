GAZZETTA – Napoli | rebus portiere | Spalletti chiede di accelerare | cinque nomi

Leggi su napolipiu

(Di martedì 26 luglio 2022) Ilha un serio problema portieri da risolvere. Cristiano Giuntoli può anche mascherarsi dietro dichiarazioni di facciata, è giusto che lo faccia, ma è chiaro che Meret non vuole rinnovare. Lo si era capito da quandoagli albori del mercato aveva parlato del suo concetto di estremo difensore, totalmente in contrasto con quello che è Meret. Ilpoteva tenere Ospina, ma non ha voluto assecondarlo dal punto di vista ecoco. Voleva rinnovare Meret, ma nonostante gli annunci e le speranze della società, il rinnovo, prima annunciato a Dimaro e poi a Castel di Sangro, non arriva. Portieriuna soluzione La situazione è sempre la stessa al momento c’è solo Meret e non è nemmeno detto che resti. Ilha ...