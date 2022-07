Francesco: “Siamo figli di una storia da custodire e artigiani di una storia da costruire” (Di martedì 26 luglio 2022) Edmonton – “Siamo figli di una storia da custodire e artigiani di una storia da costruire”. E’ tutta incentrata sul ruolo dei nonni l’omelia pronunciata da Papa Francesco nel “Commonwealth Stadium” di Edmonton. Nel terzo giorno di Viaggio Apostolico in Canada, il Pontefice presiede la prima celebrazione eucaristica pubblica nel grande paese nordamericano. E lo fa nel giorno della festa dei Santi Anna e Gioacchino, i nonni di Gesù, tra i santi più venerati dalla popolazioni indigene del luogo. Al suo arrivo, prima della messa, Bergoglio ha compiuto un giro tra i fedeli con la papamobile aperta. Il Commonwealth Stadium, un complesso di circa 17 ettari, situato a pochi minuti dal centro della città, nel quartiere ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 26 luglio 2022) Edmonton – “di unadadi unada”. E’ tutta incentrata sul ruolo dei nonni l’omelia pronunciata da Papanel “Commonwealth Stadium” di Edmonton. Nel terzo giorno di Viaggio Apostolico in Canada, il Pontefice presiede la prima celebrazione eucaristica pubblica nel grande paese nordamericano. E lo fa nel giorno della festa dei Santi Anna e Gioacchino, i nonni di Gesù, tra i santi più venerati dalla popolazioni indigene del luogo. Al suo arrivo, prima della messa, Bergoglio ha compiuto un giro tra i fedeli con la papamobile aperta. Il Commonwealth Stadium, un complesso di circa 17 ettari, situato a pochi minuti dal centro della città, nel quartiere ...

