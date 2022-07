Fiorentina, ritiro in Austria: in programma tre amichevoli (Di martedì 26 luglio 2022) La Fiorentina riprenderà nella giornata di domani gli allenamenti, dopo che sabato scorso si era chiusa la fase del ritiro di Moena (Trento) in Val di Fassa. La squadra di mister Italiano tornerà al Centro tecnico di Coverciano e, successivamente, partirà per Innsbruck in Austria dove rimarrà fino domenica 31 luglio quando si sposterà a Salisburgo. L’amichevole contro il Galatasaray sarà disputata domenica 31 alle ore 18:00 all’Untersberg Arena di Grodig. Il gruppo rimarrà a Salisburgo fino al 5 agosto: mercoledì 3, alle ore 18, disputerà un’amichevole contro la Nazionale del Qatar, mentre sabato 6 agosto alle 21 chiuderanno il loro precampionato con un’amichevole contro il Betis allo stadio Benito Villamarin di Siviglia. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 26 luglio 2022) Lariprenderà nella giornata di domani gli allenamenti, dopo che sabato scorso si era chiusa la fase deldi Moena (Trento) in Val di Fassa. La squadra di mister Italiano tornerà al Centro tecnico di Coverciano e, successivamente, partirà per Innsbruck indove rimarrà fino domenica 31 luglio quando si sposterà a Salisburgo. L’amichevole contro il Galatasaray sarà disputata domenica 31 alle ore 18:00 all’Untersberg Arena di Grodig. Il gruppo rimarrà a Salisburgo fino al 5 agosto: mercoledì 3, alle ore 18, disputerà un’amichevole contro la Nazionale del Qatar, mentre sabato 6 agosto alle 21 chiuderanno il loro precampionato con un’amichevole contro il Betis allo stadio Benito Villamarin di Siviglia. SportFace.

