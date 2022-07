Doping | Palomino positivo al nandrolone L’Atalanta | “Valuteremo i passaggi procedurali”

DiMarzio : .@Atalanta_BC, José Luis #Palomino è risultato positivo all'ultimo test anti-doping - Gazzetta_it : Doping, test a sorpresa: Palomino positivo a una sostanza proibita, sospeso #Atalanta - Agenzia_Ansa : Un positivo in Serie A. L'argentino dell'Atalanta Josè Luis Palomino ha fallito un controllo a sorpresa di Nado Ita… - davidgiuliodori : RT @PeppinInter: Finalmente li hanno beccati, con le mani nel bombone... #doping #palomino - A_Hickey3 : RT @tuttoatalanta: ULTIM’ORA - Doping: test a sorpresa, positivo Palomino dell'Atalanta. Sostanza proibita è nandrolone -

Iltorna a fare irruzione in Serie A. José Luis, difensore dell'Atalanta, è infatti risultato positivo in un test antidoping a sorpresa effettuato all'inizio del ritiro (tra il 4 e il 6 ...Un positivo in Serie A prima ancora che cominci il campionato: il difensore argentino dell'Atalanta José Luis, 32 anni, ha infatti fallito un controllo a sorpresa di Nado Italia. Il Tribunale nazionale antidoping lo ha sospeso su istanza della Procura di Nado Italia. La sostanza Nel campione ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...La rassegna stampa delle prime pagine sportive di mercoledì 27 luglio 2022 L'accoglienza a Dybala durante la presentazione, un'intervista a Dusan Vlahovic, oltre al calciomercato e alla positività al ...