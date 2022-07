Dal ’94 il centrodestra vince e va a casa, il Pd perde e governa. E continuano a chiamarla democrazia (Di martedì 26 luglio 2022) D’accordo, gli esami non finiscono mai, soprattutto in politica. A patto però che valga per tutti e non solo per il centrodestra, l’unico schieramento sottoposto a periodico stress-test con il dichiarato obiettivo di saggiarne l’affidabilità democratica, quando dovrebbe essere il solo ad esserne esentato per avere, in tal senso, già dato. È una storia vecchia. Nel ’94 Berlusconi vince le elezioni, ma lo disarciona dopo sei mesi il “patto delle sardine” stipulato nottetempo da D’Alema, Buttiglione e Bossi. Fuori il Cavaliere e dentro Lamberto Dini, fino a quel momento suo ministro del Tesoro. Semplice avvicendamento? Non proprio: più esatto definirlo un mezzo golpe ordito da Oscar Luigi Scalfaro attraverso la promessa a Bossi che non avrebbe sciolto le Camere. Promessa mantenuta. Ma è sempre il centrodestra sotto esame E con ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 26 luglio 2022) D’accordo, gli esami non finiscono mai, soprattutto in politica. A patto però che valga per tutti e non solo per il, l’unico schieramento sottoposto a periodico stress-test con il dichiarato obiettivo di saggiarne l’affidabilità democratica, quando dovrebbe essere il solo ad esserne esentato per avere, in tal senso, già dato. È una storia vecchia. Nel ’94 Berlusconile elezioni, ma lo disarciona dopo sei mesi il “patto delle sardine” stipulato nottetempo da D’Alema, Buttiglione e Bossi. Fuori il Cavaliere e dentro Lamberto Dini, fino a quel momento suo ministro del Tesoro. Semplice avvicendamento? Non proprio: più esatto definirlo un mezzo golpe ordito da Oscar Luigi Scalfaro attraverso la promessa a Bossi che non avrebbe sciolto le Camere. Promessa mantenuta. Ma è sempre ilsotto esame E con ...

quaranta_vito : Il Berlusconi del 94, dal '1 milione di posti di lavoro' era un dilettante al confronto di questa pseudo campagna e… - Gb13Giovanna : RT @ValterRimini: @berlusconi ?????? è dal 94 che prometti di alzarle è non lo avete mai fatto, vogliamo gli arretrati ?????? Povera Italia come… - obelix60919363 : @berlusconi Io mi sono rotto il cazzo. È dal 94 che ti sopportiamo. È il momento di godersi la villa di arcore e la… - alicaus : @CarloCalenda @CarloCalenda in teoria tutto giusto. In pratica così si rischia di imbarcare la qualunque. Che Berlu… - MARRASVIAGGI : Mare Sicilia - Paradise Beach Resort 4* - Selinunte (TP) Speciale soggiorno dal 31/7 al 4/8 in trattamento di Soft… -