Ashton Kutcher su That '70s Show: "Quello che abbiamo oggi lo dobbiamo a quello show"

Ashton Kutcher si è recentemente aperto a proposito di com'è stato tornare a recitare in That '90s show, lo spin-off Netflix della celebre sitcom intitolata That '70s show. Sono passati più di 15 anni dalla fine di That '70s show e proprio per questo motivo è più che comprensibile che la star della serie, Ashton Kutcher, sia impaziente di tornare a recitare nel prossimo spin-off Netflix dello show, intitolato "That '90s show". "Era davvero il massimo, è stato nostalgico tornare sul set", ha recentemente rivelato Kutcher a Variety, sul tappeto rosso della premiere di ...

