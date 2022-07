WWE: Vince McMahon era furioso con Shane McMahon dopo Royal Rumble 2022 (Di lunedì 25 luglio 2022) Nonostante il suo ritiro abbia occupato le prime pagine di tutte le testate legate al mondo del wrestling, non smettono di uscire altre storie legate all’ex Chariman della WWE, Vince McMahon. Questa volta le testate americane hanno riportato quanto accaduto subito dopo Royal Rumble 2022, quando Shane McMahon (figlio di Vince) è stato lentamente allontanato dalla federazione. Molte furono le voci che si susseguirono subito dopo l’evento, soprattutto quella che vedeva Shane additato come ‘poco professionale’ nell’aiutare i booker con la scrittura del Royal Rumble Match, visto che proprio lui ha deciso in maniera autoritaria di ... Leggi su zonawrestling (Di lunedì 25 luglio 2022) Nonostante il suo ritiro abbia occupato le prime pagine di tutte le testate legate al mondo del wrestling, non smettono di uscire altre storie legate all’ex Chariman della WWE,. Questa volta le testate americane hanno riportato quanto accaduto subito, quando(figlio di) è stato lentamente allontanato dalla federazione. Molte furono le voci che si susseguirono subitol’evento, soprattutto quella che vedevaadditato come ‘poco professionale’ nell’aiutare i booker con la scrittura delMatch, visto che proprio lui ha deciso in maniera autoritaria di ...

