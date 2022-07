Van Aert, per il suo allenatore non potrà mai vincere il Tour de France: “Non ha una riserva di grasso” (Di lunedì 25 luglio 2022) Ha vinto due tappe in linea, una attaccando da lontano, l’altra in volata. Si è imposto nella cronometro di 40km. Ha fatto faville in salita nella frazione con arrivo a Hautacam. Ha vinto la maglia verde ed è stato eletto Super combattivo. Tutto il mondo del ciclismo ora si chiede se Wout Van Aert abbia le caratteristiche per poter puntare un giorno a vincere il Tour de France. Eppure, a stroncare sul nascere ogni ambizione, arrivano le parole del allenatore, Marc Lamberts. In un’intervista a Het Laatste Nieuws, Lamberts ha spiegato che il belga non ha margini per calare di peso e che con la sua struttura fisica potrebbe puntare solo a un piazzamento in una corsa a tappe come il Tour de France. “Potrebbe fare una top ten, questo è possibile, ma non può ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 25 luglio 2022) Ha vinto due tappe in linea, una attaccando da lontano, l’altra in volata. Si è imposto nella cronometro di 40km. Ha fatto faville in salita nella frazione con arrivo a Hautacam. Ha vinto la maglia verde ed è stato eletto Super combattivo. Tutto il mondo del ciclismo ora si chiede se Wout Vanabbia le caratteristiche per poter puntare un giorno ailde. Eppure, a stroncare sul nascere ogni ambizione, arrivano le parole del, Marc Lamberts. In un’intervista a Het Laatste Nieuws, Lamberts ha spiegato che il belga non ha margini per calare di peso e che con la sua struttura fisica potrebbe puntare solo a un piazzamento in una corsa a tappe come ilde. “Potrebbe fare una top ten, questo è possibile, ma non può ...

