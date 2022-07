Ultim’ora GF VIP | Si parte con gli avvocati | “Dovrà rinunciare se…” | tira e molla pericoloso

Leggi su specialmag

(Di lunedì 25 luglio 2022) Piazzata la bomba per il prossimo GF Vip: l’annunciata starlette rischia l’ingresso in casa, trattative difficili per lei. Alfonso Signorini del GF Vip (fonte youtube)L’ultima edizione del “GF Vip” ha segnato un giro di boa importante per i telespettatori di Mediaset. Il reality ha infatti sdoganato il concetto di “amore libero”, grazie alla liaison tra Alex Belli, Soleil Sorge e la modella venezuelana Delia Duran, e punta ancora più in alto. Tra i nomi previsti nel cast del prossimo appuntamento con il cast spuntano infatti nomi piuttosto pruriginosi: uno su tutti è quello della soubrette Pamela Prati, famosa anche grazie al “Caltagirone gate”. Ecco quanto ha rivelato il portale “Dagospia” in merito. Pamela Prati al GF Vip: forse, ma deve accantonare la questione legale Pamela Prati (fonte youtube)Negli ultimi giorni si è frequentemente vociferato circa la ...