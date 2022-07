Passante ferroviario di Milano, ruote dei treni consumate 80 volte più del normale. La causa? Un binario usurato. Ed è scontro Rfi-Trenord (Di lunedì 25 luglio 2022) Sul Passante ferroviario di Milano è scontro aperto tra Trenord, che venerdì ha deciso di sospendere il passaggio dei suoi treni dopo aver rilevato “consumi anomali delle ruote”, e Rete ferroviaria italiana (Rfi), la società del gruppo Fs che gestisce l’infrastruttura. Mentre è quasi certo che martedì 26 non riprenderà la circolazione, a differenza di quanto inizialmente prospettato. In mezzo viaggiatori e pendolari, che da una settimana subiscono centinaia di soppressioni di corse al giorno. A loro Trenord prima ha raccontato che era tutta colpa del caldo, per poi adombrare problemi sui binari del Passante. Fino all’evoluzione di domenica: “È stata individuata la causa dell’usura eccessiva delle ruote ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 25 luglio 2022) Suldiaperto tra, che venerdì ha deciso di sospendere il passaggio dei suoidopo aver rilevato “consumi anomali delle”, e Rete ferroviaria italiana (Rfi), la società del gruppo Fs che gestisce l’infrastruttura. Mentre è quasi certo che martedì 26 non riprenderà la circolazione, a differenza di quanto inizialmente prospettato. In mezzo viaggiatori e pendolari, che da una settimana subiscono centinaia di soppressioni di corse al giorno. A loroprima ha raccontato che era tutta colpa del caldo, per poi adombrare problemi sui binari del. Fino all’evoluzione di domenica: “È stata individuata ladell’usura eccessiva delle...

