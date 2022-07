No, questo non è il volto di Diana (Di lunedì 25 luglio 2022) Oggi trattiamo un post Facebook che dovrebbe servire da monito per chi condivide informazioni senza averle prima verificate. Oggi parliamo di questo post: Ecco il volto di Diana. Chissà cosa ha patito. Avrà pianto? Nessuno ha sentito? Eppure per sei giorni, con questo caldo ,senza cibo , avrebbe urlato. Tanti , troppe sono le domande , gli interrogativi su questa vicenda crudele. Diana era una bimba non voluta, addirittura la donna che l’ha messa al mondo, sostiene di non essersi accorta di essere incinta. Certo che definirla pazza è un’offesa per pazzi. Diana nei fine settimana rimaneva da sola, spesso, mi sa che la sedava. Questa volta ha esagerato con le benzodiazepine, Diana è morta poco dopo. Tra pannolini sporchi, insetti , un biberon di ... Leggi su butac (Di lunedì 25 luglio 2022) Oggi trattiamo un post Facebook che dovrebbe servire da monito per chi condivide informazioni senza averle prima verificate. Oggi parliamo dipost: Ecco ildi. Chissà cosa ha patito. Avrà pianto? Nessuno ha sentito? Eppure per sei giorni, concaldo ,senza cibo , avrebbe urlato. Tanti , troppe sono le domande , gli interrogativi su questa vicenda crudele.era una bimba non voluta, addirittura la donna che l’ha messa al mondo, sostiene di non essersi accorta di essere incinta. Certo che definirla pazza è un’offesa per pazzi.nei fine settimana rimaneva da sola, spesso, mi sa che la sedava. Questa volta ha esagerato con le benzodiazepine,è morta poco dopo. Tra pannolini sporchi, insetti , un biberon di ...

