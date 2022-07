Nell'hotspot di Lampedusa ci sono 1.600 migranti. Ma la capienza è di 350 (Di lunedì 25 luglio 2022) AGI - Continuano gli sbarchi di migranti a Lampedusa dove Nella notte sono approdati in 122 a bordo di tre diverse imbarcazioni. Si aggiungono ai 784 arrivati ieri con 31 operazioni di soccorso. All'hotspot di contrada Imbriacola ci sono, al momento, circa 1.600 ospiti a fronte di 350 posti disponibili. La prefettura di Agrigento proverà ad alleggerire la struttura con motovedette e traghetti. La motovedetta Cp327 della Guardia costiera prima ha soccorso all'alba, a 35 e 25 miglia dall'isola, un barchino di 6 metri e poi uno di 10, entrambi salpati da Zuwara in Libia, con 20 egiziani, eritrei, sudanesi e palestinesi. Poi è stato tratto in salvo un altro gruppo di 80 egiziani, siriani, marocchini e bengalesi. La motovedetta della Guardia di finanza, a poco meno di 3 miglia dal porto, ... Leggi su agi (Di lunedì 25 luglio 2022) AGI - Continuano gli sbarchi didovea notteapprodati in 122 a bordo di tre diverse imbarcazioni. Si aggiungono ai 784 arrivati ieri con 31 operazioni di soccorso. All'di contrada Imbriacola ci, al momento, circa 1.600 ospiti a fronte di 350 posti disponibili. La prefettura di Agrigento proverà ad alleggerire la struttura con motovedette e traghetti. La motovedetta Cp327 della Guardia costiera prima ha soccorso all'alba, a 35 e 25 miglia dall'isola, un barchino di 6 metri e poi uno di 10, entrambi salpati da Zuwara in Libia, con 20 egiziani, eritrei, sudanesi e palestinesi. Poi è stato tratto in salvo un altro gruppo di 80 egiziani, siriani, marocchini e bengalesi. La motovedetta della Guardia di finanza, a poco meno di 3 miglia dal porto, ...

