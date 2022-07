Morti e soccorsi in montagna nel weekend: “Cosa dire al 118, dieci regole salvavita” (Di lunedì 25 luglio 2022) L’ultimo intervento di un weekend sfiancante si è concluso domenica sera. A chiedere aiuto due giovani della Bassa Bergamasca, soccorsi nella zona del Pizzo del Diavolo di Tenda. Partiti da Carona in mattinata, stavano scendendo per fare il Diavolino quando hanno perso l’orientamento, ritrovandosi sull’orlo di un precipizio. Senza grosse alternative, hanno chiamato il 112. Gli è andata bene: illesi, sono tornati a casa da amici e parenti, ai quali con ogni probabilità racconteranno la loro disavventura; proprio come l’atleta ferito ad una gamba e recuperato sabato dall’elisoccorso ai ruderi di Cascina Ecla, a Valbondione. Ma altri, a casa, nel fine settimana, non ci sono più tornati. Il bilancio, drammatico, parla di tre Morti in due giorni: Massimiliano Nolli, 40enne di Brugherio, aveva lasciato il sentiero per riempire una borraccia ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 25 luglio 2022) L’ultimo intervento di unsfiancante si è concluso domenica sera. A chiedere aiuto due giovani della Bassa Bergamasca,nella zona del Pizzo del Diavolo di Tenda. Partiti da Carona in mattinata, stavano scendendo per fare il Diavolino quando hanno perso l’orientamento, ritrovandosi sull’orlo di un precipizio. Senza grosse alternative, hanno chiamato il 112. Gli è andata bene: illesi, sono tornati a casa da amici e parenti, ai quali con ogni probabilità racconteranno la loro disavventura; proprio come l’atleta ferito ad una gamba e recuperato sabato dall’elisoccorso ai ruderi di Cascina Ecla, a Valbondione. Ma altri, a casa, nel fine settimana, non ci sono più tornati. Il bilancio, drammatico, parla di trein due giorni: Massimiliano Nolli, 40enne di Brugherio, aveva lasciato il sentiero per riempire una borraccia ...

