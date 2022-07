Meloni avvisa Centrodestra | Senza accordo su premier alleanza inutile | Calenda chiude a Di Maio | Non so chi sia | Gelmini a Calenda

bizcommunityit : Calenda stoppa subito Letta: 'Non può essere premier, bisogna convincere Draghi' - paolo_r_2012 : Meloni avvisa gli alleati: “Accordo su premiership o coalizione non ha senso”. Calenda stoppa subito Letta: “Non pu… - infoitinterno : Meloni avvisa gli alleati: «Ora vediamoci ma con delle regole» - angiuoniluigi : RT @Affaritaliani: Elezioni, Meloni avvisa: 'Governa chi vince'. E cerca di rassicurare gli Usa - Affaritaliani : Elezioni, Meloni avvisa: 'Governa chi vince'. E cerca di rassicurare gli Usa -

Prosegue la campagna elettorale per il voto anticipato del 25 settembre: Speranza dice sì alla lista unitaria proposta da Letta, Renzi è pronto a 'correre da solo'. Fedriga (Lega): 'Destra e sinistra ...... annuncia 'dall'1 al 3 settembre si terrà una Leopolda anticipata' e: 'Le alleanze non si ... la cui presidente Giorgiavorrebbe invece mantenere la regola adottata fino alle scorse ...Prosegue la campagna elettorale in vista del voto anticipato del 25 settembre. Giorgia Meloni mette in guarda il Centrodestra: "Se non troviamo un accordo sul premier, allora l'alleanza è inutile". Su ...(Adnkronos) – “Questi attacchi preventivi tirando in ballo il fascismo, quando in Italia non c’é alcun pericolo di fascismo, sono polemiche strumentali di chi non ha idee, proposte, programmi. L’unica ...