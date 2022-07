LIVE Tour de France femminile | tappa di oggi in DIRETTA | gruppo compatto a 75 km dal traguardo

(Di lunedì 25 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.47 Sandra Levenez (Cofidis Women Team) ha messo i piedi a terra, ma è ripartita riunendosi al. 14.44 C’è stata una piccola caduta a fondo, per fortuna senza nessuna conseguenza. 14.40 Si prosegue col. 14.36a 77 km dal! 14.32 Le leaders conservano poco meno di 30? sul, che di fatto ora sta arrivando sulle fuggitive. 14.28 E’ sensibilmente sceso il vantaggio della fuga: ora è sotto il minuto di vantaggio. 14.24 Sono 85 i km al. 14.20 Il vantaggio delle leaders è sceso a 2’30”. 14.16 Superata la prima ora di gara, la media è di 39,1 km/h. 14.13 In questo momento le quattro in testa hanno 3? di vantaggio. 14.10 ...

juventusfc : ???? Siamo live su @Twitch_Italy con Alex Sandro direttamente dal nostro tour negli Stati Uniti ???? Ci trovi qui ????… - TicketOneIT : ? @AmorosoOF tornerà live da novembre nei principali palasport italiani con “TUTTO ACCADE TOUR”! ?? ??Scopri le date… - BarbaraPeracchi : RT @mariobiondi: Questa settimana riprende il “Romantic Live Estate 2022” ?? Ecco gli appuntamenti: * Mercoledì 27.7 Colle San Bartolomeo -… - ILENIALazzaro : RT @Eurosport_IT: La seconda tappa del Tour de France Femmes è partita! ????????? Segui la corsa LIVE su @discoveryplusIT ed - itsgyn_ : @lokisuperstark - mi è molto vicino perchè sono andata a vederli nel 2013 durante il the 2nd law tour, hanno fatto… -

...a Lecce si concluderà l'attesa (che si protrae da due anni a causa della pandemia) per il... astro nascente del cantautorato che, a un anno esatto dal fortunatissimo 'Magica Musica', torna a ......in Italia con un concerto in prima nazionale per Electropark nell'ambito delmondiale che tocca, fra gli altri, Stati Uniti, Spagna, Francia, Regno Unito e Portogallo. In apertura ildi ...Record da Ultimo. E' stato un tour senza eguali quello del cantante romano Ultimo, concluso ieri con la tappa a San Siro, Milano. E, senza neanche lasciare il tempo ai fan di smaltire le ...Il primo riconoscimento di cui si può fregiare è di essere stato l’artista italiano più giovane (classe 1996) ad esibirsi in uno stadio. Questo “record” anagrafico è stato mantenuto anche nel 2022. Lo ...