La straordinaria ‘scala verso il nulla’ | puoi salirci solo se non soffri di vertigini

Leggi su funweek

(Di lunedì 25 luglio 2022) In Austria si nasconde una scala sospesa tra cielo e terra, che sembra condurreil nulla: si tratta della Stairway to Nothingness. LEGGI ANCHE: — La torre da brividi, sali fino a 3567 metri di altezza: ecco dove di trova Lascala che conduceil nulla, in Austria – Foto: ShutterstockLa scala è una meta turistica molto gettonata, ed è citata dal Mirror come uno dei migliori spot del mondo in quanto a fotografia: regala a chi la percorre un grande senso di vuoto e vertigine, un brivido lungo la schiena, mentre il paesaggio si apre improvvisamente sulle montagne. La scala che conduceil nulla si trova sui monti del Dachstein, immersa nel paesaggio mozzafiato delle Alpi del Salzkammergut. La scala è diventata patrimonio dell’umanità dell’UNESCO ed è tutto sommato di recente ...