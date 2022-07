Guendalina Tavassi | “Ti dico di sì!” | progetto clamoroso con il fratello | vogliono farlo davvero

Leggi su direttanews

(Di lunedì 25 luglio 2022)lo ha ammesso sinceramente: le indiscrezioni diventano realtà perché loro vorrebbero(Mediaset play)Proprio qualche giorno fa avevamo annunciato della possibilità di un nuovo ruolo per Edoardoe sua sorella. I due ex naufraghi infatti si sono fatti notare partecipando al primo reality della loro vita, non si aspettavano questo entusiasmo da parte del pubblico. Questo grande seguito arrivato anche sui social li ha spinti a pensare in grande, magari anche con un ritorno in tv. Per quanto riguarda, l’influencer ha già dato vita a un nuovo business, accompagnando gruppi di persone in Turchia per metterle in contatto con una delle migliori cliniche di chirurgia estetica. Oltre a ...